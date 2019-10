Viorica Dăncilă, mesaj în memoria Tamarei Buciuceanu: ”O adevărată valoare a teatrului și filmului românesc” (VIDEO)

Viorica Dăncilă a transmis, marți, un mesaj în memoria Tamarei Buciuceanu Botez.

CUTREMUR MONDEN! GINA PISTOL A FUGIT CU UN ALT BĂRBAT! TOCMAI ȘI-A LUAT ADIO DE LA SMILEY (GALERIE FOTO)

”Vreau să transmit sincere condoleanțe familiei Tamarei Buciuceanu Botez. M-a întristat profund vestea plecării dintre noi a marii actrițe, o adevărată valoare a teatrului și filmului românesc.

PROFEȚIE ȘOCANTĂ FĂCUTĂ DE ARSENIE BOCA! A ANUNȚAT MOARTEA FOSTULUI PREȘEDINTE! LA ASTA NU SE AȘTEPTA NIMENI (GALERIE FOTO)

Ne rămân rolurile memorabile și prestațiile sale impresionante, mărturie a unei vieți închinate artei. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a declarat Viorica Dăncilă.

REVOLTĂTOR! NU O SĂ ÎȚI VINĂ SĂ CREZI PE CE A CHELTUIT ANAMARIA PRODAN O AVERE! REGHECAMPF NICI MĂCAR NU A VRUT SĂ O VADĂ...(GALERIE FOTO)

Reamintim că, actrița Tamara Buciuceanu Botez, în vârstă de 90 de ani, s-a stins din viață, marți, la Spitalul Elias din București.

Aceasta a fost internată, la începutul lunii octombrie, internarea survenind pe fondul unei boli cardiace mai vechi, care s-au acutizat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.