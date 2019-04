Premierul Viorica Dăncilă l-a primit, luni, la Palatul Victoria pe premierul statului Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, însoţit de o delegaţie guvernamentală.

La sediul Guvernului a fost semnat un memorandum de înţelegere între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor din Republica Vietnam.

"Am agreat accelerarea procedurilor naţionale pentru stabilirea condiţiilor necesare derulării exporturilor de produse româneşti de origine animală, miere şi produse apicole pe piaţa vietnameză. De asemenea, astăzi a fost semnat memorandumul de înţelegere în domeniul agriculturii între ministerele de resort din cele două ţări. Am subliniat interesul României pentru dezvoltarea de proiecte concrete de cooperare în domeniul energetic. Am evocat cooperarea excelentă la nivelul administraţiilor locale şi relevanţa acordurilor de înfrăţire pentru promovarea legăturilor comerciale, culturale, educaţionale şi turistice în beneficiul ambelor părţi", a precizat Dăncilă, în cadrul declaraţiilor comune cu premierul vietnamez, conform Agerpres.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.