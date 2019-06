Premierul Viorica Dăncilă a intervenit, vineri seară, pe cazul care a şocat România când un copil de doar 9 ani a fost târât pe jos de o procuroare după o intervenţie a forţă a autorităţilor pentru a lua de la casa asistentului maternal şi a o da spre adopţie.

Şefa Guvernului a arătat că a cerut să primească toate datele despre acest caz de la factorii implicaţi şi a solicitat ca trauma aceastui copil să nu fie folosită cu scopuri politice.

"Luni am cerut să am toate detaliile la birou și să vedem care e situația reală. Aș ruga pe toți factorii politici, indiferent de partidul politic, să nu facă o miză politică din sentimentele unui copil. Dincolo de politică și de toate lucrurile, suntem oameni. Eu înțeleg foarte bine acest lucru fiindcă eu însămi am trecut prin acest lucru și cred că nu e drept ca atunci când vorbim despre un copil să avem argumente politice. Cred că fiecare dintre noi are anumite sentimente și trebuie să se implice. Am discutat cu ministrul de Interne, cu ministrul Muncii, mi-au spus că luni voi avea toate detaliile pe masă. Am spus să trateze cu mare seriozitate acest lucru”, a afirmat Viorica Dăncilă.

Premierul a subliniat că înainte de toate acest caz trebuie tratat din postura copilului care este victimă în tot acest scandal.

"Am văzut afirmații, am văzut ieșiri în presă, încercând să se arunce vina pe unul și pe altul și să se facă un subiect politic. Eu cred că indiferent de politică, eu vorbesc acum nu ca premier, nu ca liderul unui partid, vorbesc ca mamă. Și cred că toți ar trebui să ne gândim că suntem părinți și că acest lucru s-ar fi putut întâmpla cu copilul nostru. Ce am fi simțit atunci?”, a declarat Viorica Dăncilă.

Aceasta a subliniat că pentru moment a cerut ca acest copil să primească consiliere psihologică.

„Până atunci, am cerut să se acorde consiliere psihologică copilului și să avem grijă de fetiță”, a spus Dăncilă.

Premierul a dat asigurări că se va face tot ce se poate la nivel guvernamental în acest caz.

Reamintim că o fetiţă a fost luată cu forţa de poliţişti de lângă familia care a crescut-o ani de zile ca să fie trimisă în SUA, la o altă familie adoptivă. Fata, care de la 9 luni se află în casa familiei Șărămăt, s-a agăţat chiar şi de hainele femeii care a luat-o de la orfelinat şi a crescut-o, a plâns şi a strigat după ajutor. (Detalii AICI)