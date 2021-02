Daniel Bodnar, fotografie de pe patul de spital. Cum se simte activistul de mediu după trei intervenții chirurgicale

Daniel Bodnar a trecut peste cea mai grea perioadă din viață și este pregătit să se lupte pentru a-și recăpăta mobilitatea, după cumplitul accident prin care a trecut în ianuarie 2021.

Bărbatul a scris un mesaj pe pagina persoanlă de Facebook, în care a vorbit despre cum se simte și ce urmează să facă în perioada următoare. Activistul de mediu se află într-o clinică din Gemania, unde a fost operat de trei ori. Chiar dacă este încă chinuit de dureri cumplite, rămâne optimist. Săptămâna viitoare va fi mutat la o altă clinică, unde va urma un program de recuperare.

"Am trecut de cea mai dificilă perioadă și vreau să vă anunț că cele trei operații efectuate aici în Germania au rezultatul așteptat! Am stat cinci zile la Terapie Intensivă, o perioadă grea, dureri sunt și acum, dar privesc încrezător înainte și știu că lucrurile merg în direcția bună! Săptămâna viitoare voi fi transferat la o clinică de recuperare și vom începe recuperarea! Va fi o recuperare de durată, pași mici, dar trebuie luptat! Chiar dacă la început doctorii ne-au descurajat și au spus familiei că nu are rost să se zbată atât de mult cu recuperarea sau operația piciorului drept că oricum voi fi paralizat de la mijloc în jos, noi am înțeles că Omul face cât poate, dar Dumnezeu are ultimul cuvânt! A fost un accident cumplit..", a scris Bodnar pe facebook.

Daniel Bodnar a fost diagnosticat preliminar cu „fractură de coloană lombară, paraplegie și fractură complexă la o gleznă”.

Într-o postare anterioară, el a arătat că transferul său este necesar pentru că problemele medicale sunt mai complicate decât se credea iniţial. Daniel a scris pe Facebook că, pe lângă fractura de la coloană, mai are şi o fractură de gambă care a fost investigată greşit. Mai exact, medicii i-au făcut o radiografie la piciorul nefracturat.





Accidentul rutier în care a fost implicat Daniel Bodnar

Daniel Bodnar a fost implicat într-un grav accident rutier , pe 20 ianuarie, în jur de ora 2.20, pe raza comunei Sucevița. El era pasager în mașina condusă de un alt activist de mediu, Daniel Ghinghiloschi. Acesta a pierdut controlul asupra autoturismului BMW pe care îl conducea, mașina lovind violent un podeț și poarta unei case.

După carambol, bărbatul a ajuns la Spitalul Județean Suceava, stabil, dar în stare gravă. Șoferul a scăpat cu răni mai ușoare, însă Bodnar a suferit leziuni grave. Medicii au constat că a suferit o fractura de coloană lombară, cu paraplegie (paralizie completă a ambelor picioare) și o fractură complexă la un picior.