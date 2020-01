UPDATE: Fostul ministru a fost pus oficial sub învinuire pentru ucidere din culpă.

Daniel Chițoiu a fost audiat pentru prima dată, joi, în cazul accidentului teribil din 26 decembrie în care două persoane și-au pierdut viața. Fostul ministru a dat explicații la Parchetul Tribunalului Argeș. Procurorii au început deocamdată cercetări in rem pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Martorii spun că mașina fostului ministru a ajuns pe contrasens și a intrat în plin într-un Logan în care se aflau trei persoane. Chițoiu a fost internat la Spitalul Floreasca pentru că ar fi avut trei coaste rupte, deși imediat după accident a fost surprins cum mergea nestingherit pe propriile picioare.

Potrivit Realitateadearges.net, procurorii îi vor chema la audieri și pe martori, precum și pe moștenitorii soților Haralambie și Elisabeta Pristavu care au murit în accident.

Deocamdată, anchetatorii nu au stabilit care dintre șoferi a pătruns pe contrasens, provocând accidentul.

Dosarul a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești, fiind preluat apoi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș.

