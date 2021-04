Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor, despre scrisoarea medicilor conspiraționiști: Implicarea lor nu ne onorează. Noi nu am văzut un document semnat (VIDEO)

Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor, a vorbit în cadrul emisiunii Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, despre medicii care au semnat scrisoarea Adinei Alberts, fiind împotriva măsurilor de protecție.

''Vreau să clarificăm câteva lucruri. Întâi, nu este vorba de 28 de medici. Dintre cei 28 așa ziși semnatari, 16 sunt stomatologi care se intitulează dentiști, 2 sunt farmaciști și 11 sunt medici. Acei 11 medici, cele mai sonore nume, domnul Ioan Cordoș și domna Monica Pop și-au retras semnătura, dacă a existat. Noi nu am văzut un document semnat.

Noi am văzut numai acest text cu o enumerare de nume. Trebuie să menționăm că sunt oameni care niciodată n-au lucrat cu pacienți COVID. Sunt oameni, dentiști, farmaciști care nu credc că au avut contact cu această boală.

Implicarea lor nu ne onorează. Ni se pare foarte grav că neagă toate evidențele, neagă dovezile științifice, neagă realitatea și instigă la nesupunere și la nerespectarea normelor sanitare. Noi, ca corp profesional, suntem obligați să intervenim pentru opri diseminarea acestor mesaje false și de păreri personale care pun în pericol sănătatea publică.

Nu pot să vorbesc ce se va întâmpla pentru că deja persoane se află în cercetare disciplinară. În astfel de situații, măsurile pot fi de la un simplu avertisment la desființarea dreptului de a profesa.''

În cadrul emisiunii, și Nelu Tătaru, președintele Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaților, a vorbit despre această situație.

''Îl ascultam pe domnul Coriu că colegii noștri stomatologi, farmaciști nu au mai lucrat cu Covid-19. Nimeni nu a mai lucrat cu Covid. Deci, eu imi aduc aminte acum un an când citeam disperarea și teama, dar i-am văzut pe parcursul anului reacționând într-un mod în care ne-au făcut să trecem 2 valuri până la sfârșitul anului cu pierderi mai mici decât alte țări și cu resurse mult mai puține.

Că am ajuns în acest moment să ne contestăm între noi, eu sunt adeptul unei forme de a ne prezenta ca niște oameni care am învățat aceeași carte, care am făcut aceeași medicină și ajungem la un moment, când suntem de acord o parte și nu suntem de acord în altă parte: Ce să facem cu Covid-19.''

