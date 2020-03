Daniel David, ales rector la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Doctor în psihologie și profesor universitar în SUA, el a fost decorat de Traian Băsescu în anul 2008

Daniel David este noul rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, după ce a fost ales, marți, cu 71,35% din voturile valabil exprimate.

Din totalul de 1.403 de voturi valabil exprimate (88,99% prezență), Daniel David a obținut 1.026, în timp ce restul au fost îndreptate către contracandidatul său, teologul Ioan Chirilă, fostul președinte al Senatului universitar, arată un comunicat al UBB citat de Edupedu.ro.

„Într-o universitate world class, predarea trebuie făcută altfel, nu după formula: stai jos și scrie și te verificăm la examen!”, a declarat David, în cadrul dezbaterii organizate de UBB înainte de alegeri.

Începând cu anul 2012 și până în prezent, UBB a fost condusă de Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române.

Daniel David are 48 de ani și, între 2016 și 2020, a fost prorector pentru cercetare, competitivitate-excelență și publicații științifice al Universității Babeș-Bolyai.

El este absolvent al Facultății de Psihologie și Științele Educației în cadrul UBB (1966), iar în a obținut titlul de doctor în psihologie, cu lucrarea „Mecanisme inconștiente de reactualizare a informațiilor”.

Până în 2002 a urmat studii postdoctorale la Albert Ellis Institute for Rational Emotive Behavior Therapy (REBT), în New York, SUA, și la Academy of Cognitive Therapy în SUA, precum și un program postdoctoral de cercetare și practică în psihologie clinică la Mount Sinai Medical Center, New York, SUA.

Daniel David este profesor universitar la UBB din 2007, în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, iar din 2008 predă și la Mount Sinai School of Medicine în New-York, SUA.

În 2008, Daniel David a fost decorat de președintele Traian Băsescu „pentru merite în educație/cercetare cu gradul de Cavaler”.