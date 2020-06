Daniel Dragomir și soția sa ar fi fugit din România, pe la Arad, cu o seară înainte de verdictul Curții de Apel București. Fostul ofițer SRI a fost condamnat la închisoare și e dat în urmărire

Daniel Dragomir și soția sa, Marinela, ar fi plecat din țară cu o zi înainte ca judecătorii Curții de Apel București să dea sentința definitivă în dosarul privind fapte de corupție. Condamnat la 3 ani de închisoare cu executare, fostul locotenent-colonel SRI ar fi părăsit România miercuri seară, prin vest, pe la Arad, și a fost dat deja în urmărire națională, iar autoritățile române întreprind toate demersurile pentru a-l plasa și sub urmărire internațională, potrivit B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.