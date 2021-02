Daniel Funeriu: Anul școlar ar trebui lungit - Două luni de vacanță vara, în loc de trei. Materia nu e mai grea la noi, doar că avem cel mai scurt an școlar din Europa / Autoritățile să încurajeze meditațiile (VIDEO)

Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, a declarat marți, pentru B1 TV, că anul școlar în România ar trebui lungit, adică vacanța de vară să nu mai țină trei luni, ci două. Acesta a explicat că măsura e benefică nu doar în actualul context, pentru recuperarea lecțiilor ce au fost pierdute prin învățământul online, ci și pe termen lung. Funeriu a insistat că materia predată în școlile românești nu e mai grea, cum fals se susține, ci e predată într-un timp mult mai scurt. Or această problemă se poate rezolva prin „lungirea” anului școlar. Fostul ministru i-a îndemnat apoi pe oameni să se vaccineze anticoronavirus și să respecte cu strictețe regulile: „schimbarea e în noi!”.

Daniel Funeriu, despre școală în vremea pandemiei și schimbările ce ar trebui generate în învățământul românesc

Funeriu a început prin a preciza că elevii ar fi avut foarte mult de suferit dacă școlile nu s-ar fi deschis acum: „Cred că e important să fim cât mai calmi, să lăsăm deoparte disputele politice, cred că ar fi foarte bine ca toată lumea să înțeleagă urgența revenirii la școală. E, din punctul meu de vedere, cea mai bună decizie dintre deciziile proaste pe care pandemia ne obligă să le luăm. Nimeni nu e fericit să închidă școlile, dar e limpede că trebuie redeschise altminteri copiii vor avea foarte mult de suferit”.

Fostul ministru a explicat apoi că materia predată în școlile românești nu e prea grea, așa cum fals se susține, ci e predată într-un timp prea scurt. Iar soluția este reducerea vacanței de vară și nu doar acum, în perioadă de pandemie, pentru recuperarea materiei.

„Cred că e oportună o lungire a anului școlar. S-a pierdut foarte mult timp. Nu e nicio catastrofă dacă în loc de trei luni am avea doar două luni vacanță în acest an. Oricum, România are cel mai scurt an școlar din Europa. De aceea se spune fals că materia e prea îngrămădită. Materia nu e mai grea decât în alte țări, e chiar mai ușoară, dar ea trebuie livrată de profesori într-un timp mult prea scurt. Deci ar fi un bun moment să lungim anul școlar și, eventual, să rămână mai lung decât e acum”, a declarat Funeriu, pentru B1 TV.

Daniel Funeriu a mai spus că autoritățile locale ar trebui să-și asume un rol mai consistent în ceea ce privește buna funcționare a școlilor: „Mă refer aici mai ales la municipii. Pentru că acum se fac planurile cum să cheltuiască România fondurile europene care vor veni, e foarte, foarte important ca autoritățile locale să preia anumite decizii și acest test al redeschiderii școlilor e un test și pentru autoritățile locale".

„Al patrulea lucru care mi se pare esențial: Oameni buni, totul ține de noi și de cum respectăm regulile! Dacă nu ne mai îmbulzim la poarta școlilor, dacă avem o înțelepciune să le spunem de acasă copiilor cum să respecte lucrurile, evident vă totul se va petrece mai bine. Iau exemplul Republicii Moldova, unde activez de ceva vreme: școlile funcționează, ele sunt deschise, foarte puține sunt închise, oamenii s-au adaptat, numărul de cazuri din cauza școlilor nu e mai mare decât în general în societate. Deci se poate, trebuie să înțelegem că schimbarea vine din noi!”, a mai afirmat fostul ministru al Educației.

Funeriu a mai spus apoi că ar trebui încurajate meditațiile făcute într-un sistem corect: „Aș vrea să mai spun ceva care cu siguranță merge contracurentului, dar cred că e corect: autoritățile să încurajeze meditațiile. Lupta acum e să livrăm cât mai multe conținuturi copiilor. Că acestea sunt livrate de școală, prin meditații, printr-un sistem corect, e important ca prin toate mijloacele să ne asigurăm că ajung la copii cât mai multe conținuturi”.

Daniel Funeriu i-a îndemnat apoi pe români să se vaccineze anti-COVID-19: „Uitați ce se întâmplă în Israel, unde s-a vaccinat o treime din populație. Ne arată clar eficiența vaccinului și faptul că inclusiv cei 5% care încă se îmbolnăvesc, fac forme ușoare”.

Funeriu a mai lansat apoi un apel către ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, să dea ordin inspectoratelor școlare „să pregătească revenirea la școală impecabil din punct de vedere al incendiilor. Nu ne putem permite o catastrofă în școli. Ar fi tragic!”.

Fostul ministru al Educației a mai spus că, din păcate, în contextul pandemiei se va vedea o diferență între copiii a căror părinți se ocupă de ei și de pregătirea lor și copiii a căror părinți nu vor sau nu pot să le acorde mai multă atenție.