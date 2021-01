Daniel Funeriu: Educația era mai bună înainte de 1989, pentru că profesorii erau mai buni. În ultimii 31 de ani, cel mai mult s-a degradat calitatea cadrelor didactice (VIDEO)

Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, a declarat vineri, pentru B1 TV, că învățământul românesc era mai bun înainte de 1989 deoarece profesorii erau mai buni atunci. Învățământul era mai serios la acea vreme, a explicat Funeriu, deoarece exista exigență și autoritate. Acesta a mai precizat că, înainte de 1989, toți profesorii, cu excepția învățătorilor, aveau facultăți la care se intra foarte greu. Acum, mulți dintre profesori doar au trecut prin așa-numitele „fabrici de diplome”.

Fostul ministru a mai afirmat că azi informația e ieftină, dar provocarea ține de discernământ. „Sigur că oameni care sunt mai puțin educați și care nu au discernământ bazat pe educație științifică pot să creadă tot felul de prostii”.

