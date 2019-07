Daniel Osmanovici a demisionat din funcția de purtător de cuvânt al CNAS, după ce a pus mai mult paie pe foc cu declarațiile sale, în scandalul legat de nefuncționarea sistemului cardurilor de sănătate.

Sistemul a fost blocat 19 zile luna aceasta. A fost cea mai gravă avarie de la darea lui în folosință.

Întrebat despre această problemă, Osmanovici, ca purtător de cuvânt al CNAS, a spus că: ”Oamenii mor şi cu un sistem, şi fără un sistem. Sunt cinic, dar nu vreau să spun că dacă acum a picat sistemul se întâmplă cele mai mari nenorociri de pe planetă. Recunosc că nu e cea mai fericită declaraţie".

După aceste declarații deplasate, premierul Viorica Dăncilă i-a solicitat Ministrului Sănătății demiterea șefului CNAS, Răzvan Vulcănescu, și a purtătorului de cuvânt Daniel Osmanovici. (Detalii AICI) Președintele interimar al CNAS a declarat, apoi, că nu ia în calcul o demisie.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, i-a solicitat public, într-o intervenție pentru B1 TV, șefului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să-l demită pe Daniel Osmanovici din funcția de purtător de cuvânt al instituției.

”Doamna premier primește propuneri, prin Secretariatul General, și numește sau demite în funcție de niște rapoarte”, a declarat Sorina Pintea, pentru B1 TV.

Întrebată dacă îi va cere lui Dăncilă demiterea lui Osmanovici, Pintea a răspuns: ”e o procedură scrisă. Luni am solicitat un raport, pentru că vreau să am argumentele dacă fac o propunere de un fel sau altul, iar acum solicit public șefului Casei demiterea purtătorului de cuvânt”.

De asemenea, ministrul Sorina Pintea a ținut să le ceară scuze pacienților pentru problemele pe care le-au întâmpinat din cauza nefuncționării sistemului.

Sâmbătă, Dăncilă a explicat că nu l-a întrebat pe Răzvan Vulcănescu dacă vrea să își dea demisia, ci i-a cerut să facă acest lucru: ”Domnul Vulcănescu trebuie să înţeleagă că acest lucru nu este opţional. Este un lucru obligatoriu. Dacă dumnealui nu îşi dă demisia, îl voi demite. Voi cere doamnei ministru, că aşa se procedează, am văzut în spaţiu public a apărut că i-am cerut doamnei ministru... şi când am făcut numirea a venit propunerea din partea doamnei ministru a Sănătăţii, aprobată de mine, îl vom demite noi şi vom numi pe altcineva. Nu am întrebat dacă vrea să îşi dea demisia, am spus că trebuie să îşi dea demisia şi acest lucru îl va face”.