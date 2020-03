Daniela Buzatu, româncă din Italia infectată cu coronavirus: „Situația este scăpată de sub control, deși Guvernul îndeamnă să rămânem calmi”

Daniela Buzatu, una dintre româncele din Italia infectate cu coronavirus, susține că situația din peninsulă este scăpată „total de sub control, deși Guvernul (n.r. - italian) îndeamnă să rămânem calmi”.

„Nu vreau sa vin cu mesaje alarmiste care sa provoace panica. Dar in Italia situatia este scapata total de sub control desi Guvernul indeamna sa ramanem calmi.

Daca ai febra mare si te simti rau, trebuie sa insisti cu telefoane ca ambulanta sa vina acasa, sa te duca la spital, sa te consulte un medic ori sa-ti faca testul. Tot ce va vor spune de la 112 este sa ramenti calmi, in spital ajung doar cazurile grave si sa luati legatura cu doctorul de familie care o sa va dea, dupa simptomele spuse, un tratament telefonic. In lipsa unui test facut, pe spusele lor ca este doar o banala raceala tu iesi afara cu treburi cotidiene. Si uite asa se infecteaza altii si altii si altii. Pentru ca nu sunt masuri de preventie luate la timp...

Daca testul iti arata ca esti pozitiv (asta doar in cazul in care ai fost norocos sa ti-l faca), dar nu grav, ramai acasa, izolat, impreuna cu familia. Adica fiecare izolat in camere separate. Dar daca altii au doar doua camere?! Si nu au unde sa se izoleze si contactul este inevitabil? Nu exista riscul major ca acestia sa se infecteze si ei? Desigur ca exista. Contactul este inevitabil, indiferent de masurile de protectie luate. Si stai zi de zi cu teama ca cei dragi, care poate au si alte complicatii de sanatate, sa nu cumva sa fi luat virusul de la tine”, a scris Daniela Buzatu, vineri, pe Facebook.

Femeia a explicat că nu știe „pe ce criterii funcționează sistemul din Italia.

„Dar eu consider ca situatia este mult mai grava decat pare. Pe zi ce trece cazurile sunt tot mai multe si cresc intr-un ritm alarmant!

Si vorbim despre un virus misterios, despre care credem ca stim, dar de fapt nu stim nimic...”, a mai spus ea.

Până joi, autoritățile italiene raportau peste 100 de decese provocate de coronavirus, în timp ce numărul de îmbolnăviri a trecut de 3.000.