Au aparut primele imagini cu Daniela Crudu, după ce a ieşit din spital. Crudu a fost batuta cu bestialitate de iubitul ei croat, iar o astfel de întâmplare a deschis, din nou, o adevărată cutie a Pandorei, violența conjugală, realtează B1 TV.

Daniela Crudu a avut nevoie de intervenție medicală de urgență după ce iubitul său - despre care a spus că nu l-a mai văzut niciodată într-o astfel de stare - i-a aplicat o „corecție". Croatul a fost filmat pe holurile spitalului, la scurt timp după agresiune. Polițiștii au deschis în acest caz un dosar penal pentru loviri și alte violențe.

Au apărut primele imagini şi cu iubitul Danielei. Cuprins probabil de remuşcări acesta a fost filmat la puţin timp după ce i-a aplicat o corecţie vedetei TV pe holurile spitalului unde Daniela Crudu fusese internată.



Iritat de faptul că nu era lăsat să intre în salonul în care se afla Cruduţa, Sego Dubravko se plimba ca un leu în cuşcă şi a întrebat de mai multe ori dacă starea vedetei este gravă.Pentru că angajaţii spitalului nu l-au lăsat să se apropie de Daniela, iubitul bătăuş a ieşit, nervos, pe uşă.

Între timp el este obligat de un ordin de protecţie să păstreze distanţa faţă de vedeta TV.

Dacă în decembrie se lăuda cu iubitul ei şi cu vacanţa petrecută la munte pe instagram, la nici două luni distanţă Danielei Crudu nu-i rămâne să posteze decât poza făcută de pe targa Spitalului Universitar. Vedeta a ajuns de urgență pe mâinile medicilor după ce ar fi fost bătută crunt de iubitul misterios cu care s-a afișat în urmă cu mai bine de o lună.



Daniela Crudu a fost lovită cu brutalitate, de iubit, peste față, dar și pe corp. Deşi ar fi plină de vânătăi, fosta asistentă nu vrea să depună plângere împotriva iubitului de origine croată.

Chiar și așa, polițiștii au deschis în acest caz un dosar penal pentru loviri și alte violențe.

