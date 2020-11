De la dansatoare în videoclipurile maneliștilor, direct specialist la Direcția de Sănătate Publică (DSP) București. Emy dansatoarea, pe numele ei real, Maria Emylia Florescu, va ocupa funcția de inspector de specialitate debutant, în cadrul DSP București. Mai mult, instituția a permis depunerea dosarelor în doar 48 de ore, astfel că doar cine ştia de existența acestor posturi vacante putea să se aplice atât de repede.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.