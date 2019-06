Darius Vâlcov a scăpat de controlul judiciar: Fosta "eminenţă cenuşie" a Guvernului PSD poate pleca din țară (VIDEO)

Darius Vâlcov a scăpat de controlul judiciar. Decizia a fost luată vineri de magistrații de la Curtea de Apel București. Fosta "eminenţă cenuşie" a Guvernului PSD are acum libertatea de a pleca din țară.

Darius Vâlcov a mers vineri la Curtea de Apel Bucureşti, la primul termen al contestaţiei împotriva controlului judiciar ce i-a fost impus de procurorii DIICOT.

Avocatul lui Darius Vâlcov a declarat că acesta ar fi vrut să plece din ţară marţi, în Elveţia, să îşi ducă copilul într-o tabără, înainte să se ia măsura controlului judiciar.

Fostul consilier al premierului Viorica Dăncilă a primit interdicția de a părăsi orașul Slatina pentru 60 de zile, din partea procurorilor DIICOT în dosarul în care este acuzat de divulgarea secretului care periclitează securitatea națională, în cazul publicării pe Facebook a protocolului semnat de Parchetul General cu SRI.

