Probleme pentru Darius Vâlcov: Doctoratul consilierului Vioricăi Dăncilă, verificat de CNATDCU. Specialiștii au admis sesizarea privind posibilul plagiat (VIDEO)

Continuă problemele pentru Darius Vâlcov. Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) a admis sesizarea referitoare la teza de doctorat a consilierului Vioricăi Dăncilă.

Jurnalista de investigații Emilia Șercan precizează, într-un articol pentru Pressone.ro, că poate prezenta dovezi de plagiat pentru mai bine de 100 dintre cele 212 de pagini ale tezei.

Vâlcov și-a susținut teza în 2008, la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (FFABBV) din cadrul Academiei de Științe Economice din București. Conducătorul de doctorat i-a fost profesorul Emil Negrea, care între timp s-a pensionat.

Un prim aspect relevant este că tema de cercetare nu se mai justifica la momentul susținerii tezei. Aceasta avea titlul "Perfecționarea managementului financiar al întreprinderii în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană", or, la momentul prezentării lucrării, România aderase deja la blocul comunitar.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.