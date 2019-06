Darius Vâlcov, în fața magistraților: Fostul consilier al premierului află dacă scapă de controlul judiciar (VIDEO)

Darius Vâlcov, fost consilier al premierului Dăncilă, contestă interdicțiile impuse de procurorii DIICOT în dosarul în care este acuzat de divulgarea secretului care periclitează securitatea națională, în cazul publicării pe Facebook a protocolului semnat de Parchetul General cu SRI.

În acest sens, Darius Vâlcov s-a prezentat vineri dimineață la Curtea de Apel București, fără a face declarații în fața jurnaliștilor.

Magistrații vor hotărî vineri dacă păstrează sau nu măsura preventivă pentru 60 de zile, conform căreia Vâlcov nu poate părăsi Slatina decât cu încuviințarea organelor competente.

