Darius Vâlcov: Până la sfâșitul acestui an, Guvernul și-a propus ca ratele la creditele românilor să coboare la jumătate

Unul dintre obiectivele Guvernului este ca ratele pe care cetăţenii le plătesc la credite să se reducă la jumătate pe motiv că sunt "de două, trei, patru, cinci, până la şapte ori mai mari decât în restul Uniunii Europene", a declarat Darius Vâlcov, consilierul Vioricăi Dăncilă pe probleme economice, relatează Agerpres, care citează o serie de declaraţii ale consilierului pentru TVR1.

"Până la sfâșitul acestui an, Guvernul și-a propus ca ratele la creditele românilor să coboare la jumătate, atât la băncile comerciale, cât și prin programele pe care noi le avem demarate. Deci, dacă vorbim de taxa pe lăcomie, când vom ajunge la acest nivel peste media Uniunii Europene ,dar la jumătate față de cât ele sunt astăzi, nici băncile nu vor mai avea de plătit niciun fel de taxă", a declarat Vâlcov, la TVR, precizând că dacă acest lucru se va întâmpla, băncile nu vor mai trebui să plătească „taxa pe lăcomie”.

"În momentul în care am luat această decizie, ne-am uitat la comportamentul băncilor din ultimii 30 de ani şi am constatat, fără nicio excepţie, că în fiecare an ratele la dobânzi la creditele pe care le iau românii sunt de două, trei, patru, cinci, până la şapte ori mai mari decât în restul Uniunii Europene. (...) De fiecare dată se primeşte un răspuns (...), şi anume riscul de ţară", a adăugat consilierul.

Măsura, ce ar putea fi implementată forţat cu ajutorul OUG 114/2008 (ordonanţa "lăcomiei"), ar putea afecta, însă, negativ acordarea de credite către populaţie.

"(...) Această creştere care s-a produs în ultimii doi ani de zile s-a produs artificial, fără să aibă niciun motiv la bază. (...) La discuţii le-am zis un singur lucru: în momentul în care vrem să mergem mai departe în relaţia Guvern - bănci, trebuie să scădem ratele la jumătate. (...) De ce? Pentru că şi atunci este cu 20-30% peste media Uniunii Europene. (...) Până la sfârşitul acestui an, Guvernul şi-a propus ca ratele la creditele românilor să coboare la jumătate", a concluzionat Darius Vâlcov.

De precizat că anii 2019 şi 2020 sunt ani electorali.

Darius Valcov a mai indicat ca băncile nu intenţionează să renunţe la operaţiunile din România, chiar dacă profitul lor nu va mai fi de trei ori mai mare decât media Uniunii Europene, ci doar cu 20-30 de procente mai mare,

"Spunea cineva că or să plece băncile. Nu or să plece băncile, că de la triplu, vor avea doar 20-30% peste media Uniunii Europene. De la triplu faţă de media Uniunii Europene. Noi credem că este suficient. (...) Noi, vorbim de Guvernul României şi de coaliţia de guvernare PSD-ALDE", a declarat Darius Vâlcov la TVR 1.