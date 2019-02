Darius Vâlcov, UN NOU ATAC LA PENSIILE PRIVATE: Au randament la jumătate faţă de titlurile de stat. Banii deponenţilor s-au devalorizat (VIDEO)

Darius Vâlcov, consilierul premierul şi "eminenţa cenuşie" din spatele programului de guvernare PSD, a declarat luni seară, în cadrul unei emisiuni televizate că "este o minciună totală" afirmaţia conform căreia fondurile private de pensii au cele mai mari randamente din România. Vâcov a susținut că fondurile de pensii private au randamente la jumătate față de titlurile de stat și că banii deponenților s-au devalorizat.

"Investitorii în România sunt producătorii faimoşi de maşini de la Piteşti şi Craiova, chiar şi cei de la Slatina de cauciucuri şi în toată ţara sunt astfel de investitori, în momentul în care ai în administrare - în administrare, nu un investitor, adică nu a venit cu bani de acasă - aceste şapte companii de care spuneţi dvs, care vezi Doamne, ne sperie că pleacă, nu sunt investitori. Ei sunt administratori ai unor fonduri publice de pensii şi am să vă explic cu datele lor. Au administrat anul trecut zece miliarde de euro, banii aceştia din contribuţii ai românilor în ultimii doi ani, conform datelor lor, au avut un randament al acestor bani de 2,14 la sută, putem să spunem 2,2 în condiţiile în care anul trecut inflaţia a fost de 3,2. Deci ei au produs 2,2 la sută în ultimii doi ani de zile pentru toţi banii administraţi, 2,2 la sută, în condiţiile în care inflaţia a fost de 3,2 şi în condiţiile în care astăzi la doi, trei respectiv cinci ani, statul emite titluri de stat cu patru, 4,5 şi cinci la sută", a declarat Vâlcov la TVR, potrivit Știripesurse.ro.

"Dar pentru cele şapte companii randamentul a fost anul trecut de 49 la sută. Cu alte cuvinte, ele cu 10 miliarde de euro au produs 200 de milioane de euro pentru 7 milioane de deponenţi şi au produs 100 de milioane de dolari pentru şapte firme", a mai spus Darius Vâlcov.

