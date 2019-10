EXCLUSIV ONLINE / Cofondatoarele Asociației Dăruiește Viață au arătat într-o conferință de presă organizată joi că nu au primit niciun sprijin din partea minisrului Sănătății, Sorina Pintea, atunci când au cerut sprijin pentru a primi aparate pentru radioterapie.

"Doamna ministru Sorina Pintea ne-a invitat într-o zi de vineri la Marie Curie după 2 ani de mandat în care nu și-a respectat nicio promisiune din cele făcute, respectiv nu a asigurat citostatice deși noi îi pusesem la dispoziție un studiu cu soluții, deși nu ne-a dat un răspuns privind dotarea cu aparate de radioterapie a buncărelor pe care noi le-am construit, deși nu ne-a dat niciun răspuns privind dotare cu echipamente a blocului operatator pe care noi îl construim în spital și a comportamentului de terapie intensivă. Doamna ministru ne-a chemat după 2 ani de tăcere la Marie Curie să ne certe. Am pus o întrebare la care 15 minute nu obțineam un răspuns ci doar lamentări. Vrem să știm dacă spitalul Marie Curie a fost introdus în programul cu Banca Mondială a Ministerului Sănătății pentru dotarea cu aparte de radioterapie. Argumentele noastre erau că e primul centru de radioterapie din țară dedicat copilul bolnav de cancer. În România, copii bolnavi de cancer care au nevoie de anestezie nu fac radioterapie, o procedură esențială în tratarea cancerului. După un sfert de oră am aflat că nu am fost introduși în program și am aflat repete și motivul: se nasc prea puțini copii care se îmbolnăvesc de cancer. Nu, acest proiect nu este ineficient pentru că noi ne gândisem la această eficientizare și ne gândisem să introducem și adulți pentru radioterapie pentru că în aceea zonă nu există niciun centru pentru adulți", a arătat Carmen Uscatu.

Asociația Dăruiește Viață: Sorina Pintea ne-a amenințat

Mai mult, aceasta a arătat că atunci când a avut întâlnirea cu ministrul Sănătății, aceasta a ales să le certe și să ceară banii obținuți din donații în loc să sprijine proiectul.

"Doamna ministru, din păcate, nu înțelege nimic din ce facem noi. De aceea probabil nici nu pot să facă spitale că nu înțeleg cum se fac aceste spitale. Nu înțelege nimic și mi-am dat seama de la începutul discuției când primul reproș, deși ne așteptam să ne cheme să ne ajute, a fost că am strâns banii în Asociația Dăruiește Viață și nu am donat acești bani Spitalului Marie Curie pentru a face licitație. Da, am strâns bani în Dăruiește Viață, îi administrăm cu transparență și eficient. Statul român nu de banii noștri are nevoie, are nevoie de oameni compentenți că au sufiecienți bani să construiască spitale, din păcate până acum ne-au demonstrat că nu pot, iar asta este frica lor cel mai moare că noi le arătăm că se poate, că noi ridicăm standardele, că noi vom seta niște standarde de cost la care fiecare om se va raporta și uita când ei în sfârșit poate vor face niște spitale", a precizat Carmen Uscatu.

Ba mai mult, Oana Gheorghiu a arătat că Sorina Pintea a mers până la a le amenința cu plângeri penale.

"Pe lângă faptul că am fost certate, am fost amenințate direct. Până acum simțeam niște amenințări care erau subtile, greu de dovedit, simțeam că suntem amenințate fără să putem spune asta. De data asta au fost niște amenințări cu parchetul, cu plângere penală, cu Curte de Conturi, cu nu mai știu câte instituții înșiruite de doamna ministru. La un moment am întrebat dacă nu Ministerul Sănătății ar trebui să se simtă jenat că se uită la o construcție și să se lupte cu singurul spital care se construiește în țara asta pentru niște copii. De la începutul până la finalul întâlnirii a fost o continuă ceartă.", a subliniat Oana Gheorghiu.