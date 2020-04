Data la care se vor susține Bacalaureatul și Evaluarea Națională. Anunțul Ministrului Educației

Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, marți, că examenele de Bacalaureatul și Evaluarea Națională se vor susține în luna iulie, existând un mic decalaj din cauza situației provocate de noul coronavirus (COVID-19).

'În funcție de data la care se vor relua cursurile, probele scrise ale Evaluării Naționale și a examenului de Bacalaureat ar putea fi organziate în luna iulie', a spus Anisie.

Programa de examen pentru Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat nu va cuprinde materia aferentă semestrului al II-lea.

Conform informărilor primite de la Comitetul Special pentru Situații de Urgență, am emis și un ordin de ministru prin care am anulat simulările examenelor naționale.

