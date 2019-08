Pianistul german Davide Martello, cunoscut pentru reprezentațiile susținute în mai multe zone de conflict din lume, a fost prezent sâmbătă în Piaţa Victoriei din Capitală şi a cântat pentru cele câteva mii de persoane adunate pentru a marca împlinirea unui an de la violenţele de la mitingul diasporei.

Pe un pian care era afişat mesajul "Rezist", Martello a cântat timp de zeci de minute pentru mulţimea care s-a strâns în jurul lui.

