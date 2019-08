EXCLUSIV ONLINE / Pianistul german Davide Martello, cunoscut pentru reprezentațiile susținute în mai multe zone de conflict din lume, a fost prezent sâmbătă în Piaţa Victoriei din Capitală şi a cântat pentru cele câteva mii de persoane adunate pentru a marca împlinirea unui an de la violenţele de la mitingul diasporei.

Printre piesele cântate de acesta s-a numărat şi "Imagine" a lui John Lennon, melodie care a devenit un adevărat imn în întreaga lume pentru mesajul despre pace şi ruperea tuturor barierelor de religie sau naţionalitate.

Întrebat de reporterul B1.ro prezent la faţa locului, Gabriela del Pupo, privind ce ar trebui să îşi imagineze românii, Davide Martello a răspuns: "Imagine all the highways" ( traducere - "Imaginaţi-vă toate autostrăzile).

