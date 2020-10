De ce au fost mai puține decese în primele 8 luni din 2020 decât în aceeași perioadă din 2019. Adrian Streinu-Cercel, posibilă explicație: „Când vine leul și rage, celelalte animăluțe fug și se ascund” (VIDEO)

Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a comentat miercuri, în direct pe B1 TV, informația potrivit căreia în primele opt luni din anul 2020 au fost înregistrate mai puține decese decât în perioada similară din 2019. „Se știe că atunci când intră un microorganism nou în funcție, celelalte microorganisme se cam ascund”, a subliniat medicul, la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu.

