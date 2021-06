De ce e nevoie de educație sexuală în școală. Rareş Voicu: Mulți părinți nu vorbesc cu ai lor copii sau spun lucruri care nu sunt corecte științific / Mulți copii abuzați nu știu că sunt victime pentru că nu-și înțeleg corpul (VIDEO)

Rareş Voicu, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor, a susținut vineri, pentru B1 TV, că e foarte important ca educația sexuală să fie predată la școală și asta din mai multe motive: copiii și adolescenții trebuie să înțeleagă schimbările prin care trec corpurile lor, trebuie să învețe să se protejeze și să înțeleagă pe deplin lucruri care oricum se vor întâmpla.

În plus, ei trebuie să cunoască limitele pe care alții trebuie să le aibă în raport cu ei. „Sunt foarte multe cazuri în care copii care sunt victimele abuzului nu știu că sunt victime ale abuzului pentru că nu înțeleg propriul corp și propriile limite pe care trebuie să le aibă”, a atras atenția tânărul.

Voicu a mai explicat faptul că nu e suficient ca educația sexuală să fie lăsată în seama părinților pentru că parte dintre ei înșiși au carențe ori, din diverse motive, refuză să discute cu copiii lor despre acest subiect.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

