De ce este BLOCATĂ construcția liniei de tren spre aeroport: Expropriere în BĂTAIE DE JOC a celor care au case la linia ferată. Comuniștii ofereau condiții mai decente!

Au trecut 30 de ani de la Revoluție, dar nu avem un tren sau metrou care să lege Bucureștiul de cel mai mare aeroport al țării: Otopeni. Cei de la Ministerul Transporturilor au venit într-un final cu cinci variante de proiect și a fost ales unul care s-a dovedit a fi cel mai prost, lucrările demarând pe 5 octombrie.

Coridorul se întinde pe 2,95 km și urmează să se desprindă din magistrala care merge de la Gara de Nord către Urziceni. Ar trebui să străbată pe piloni strada Drumul Gării Odăi, la o înălțime de 7 metri, prin fața patinoarului ridicat de Ion Ţiriac la Otopeni, să supratraverseze DN1 şi să intre în aeroport în zona terminalului ”Plecări”.

Problema este că tronsonul străbate curțile oamenilor, la o distanță de doar câțiva metri de case. Și asta pentru că statul nu își asumă o expropriere decentă, reușind să fie mai nedrept decât comuniștii care ofereau case cu chirie celor demolați.

Un strateg deloc luminat de la Ministerul Transporturilor s-a gândit că e mai ieftin să expropriezi o parte din curte și să lași casele cu oameni cu tot, la doar câțiva metri de fluxul feroviar! În ceea ce privește prețul, Ministerul Transporturilor oferă oamenilor 34/euro pe mp, iar celor aflați în extravilan, 2 euro/mp, în condițiile în care, prețul pieței în zonă este de 300 euro/mp!

Roxana Mărişoiu este una din persoanele căreia îi ajunge trenul la 6 metri de geam și care a deschis proces în instanță reușind să oprească lucrările, scrie Click.

” Curtea mea măsoară 311 mp, iar CFR vrea să mă exproprieze cu 126 mp. Mă obligă să stau cu trenul în curte, sub un pod, și cu garnitura Diesel, poluantă, care va trece la doar 6 metri de geamul dormitorului. Fluxul va fi de 24 de ore din 24. Vă dați seama ce zgomot, ce trepidații vor fi. Casa o să cadă. Le-am oferit-o autorităților, în ședința publică, drept donație, dar nimeni nu a vrut-o. Nicăieri în România nu s-a întâmplat ca statul să-ți bage trenul în casă. Este o aberație! Nu voi avea unde să mai locuiesc, vor face din mine un om al străzii. Am investit tot ce am avut în această locuință, pe care am cumpărat-o acum doi ani. Nu caut bani, îmi caut dreptatea. Nu se poate sta aici. Cine să trăiască sub un pod cu trenul deasupra”, spune Roxana Mărişoiu.

Lângă ea locuiește Mihaela Dinu (59 de ani). Pilonul 21 este marcat în dreptul porții sale și urmează să fie expropriată de jumătate din curte. Casa este bătrânească și femeii îi este teamă că atunci când vor începe forările la 30 de metri sub pământ construcția se va prăbuși.