De ce este important sa ai o casuta de gradina in curtea ta?

Prin filmele americane sau prin revistele de gradinarit ai observat ca sunt nelipsite imaginile cu casuta de gradina asezata intr-o parte, inconjurata de o multime de flori colorate. Cabanuta aceasta nu are doar un rol decorativ prin simpla sa prezenta, ci este si o piesa extrem de utila, careia i se pot da o multitudine de utilizari.

Materialul si stilul casutei de gradina reflecta in general stilul casei. Aceasta poate fi de diferite dimensiuni, de la 130 x 192 x 198 cm pana la 350 x 229 x 254 cm, si poate avea mai multe intrebuintari, printre care:

Spatiu de depozitare

O casuta de gradina e extrem de utila atunci cand vrei sa eliberezi spatiul din casa sau din garaj si sa depozitezi lucrurile intr-un mod ingrijit si sigur. Sculele de gradinarit, echipamentele electrice, decoratiunile de Craciun, bicicletele si jucariile vechi ale copiilor isi pot gasi locul in acest spatiu, in care pot fi aplicate rafturi pentru o organizare eficienta a spatiului. Cu ajutorul unui lacat, casuta de gradina poate fi securizata astfel incat sa nu te temi nicio clipa ca ai putea ramane fara ceea ce ai asezat inauntru.

Loc de relaxare

Spuneam ca aceste casute din gradina pot dispune de un spatiu generos, astfel ca le poti transforma foarte usor in loc de relaxare. Practic, se pot transforma in locul tau secret in care “dispari” atunci cand ai nevoie de cateva clipe de liniste. Poti alege o casuta de gradina incapatoare, functionala, cu usi in doua canate si doua ferestre largi prin care patrunde lumina naturala. Realizata din structura durabila, cu armatura din otel. Nu necesita mentenanta, nu rugineste, suprafata nu se exfoliaza si nu putrezeste.

Spatiu de lucru

Cand nu ai in casa un loc special pentru a-ti desfasura in liniste hobby-urile, o casuta de gradina Keter poate deveni un frumos atelier de creatie. Ai spatiu si iti poti crea conditiile necesare pentru a picta, a coase, pentru a confectiona obiecte handmade. De asemenea, poate fi un mic atelier de reparatii.

Casuta de joaca pentru copii

Cei mici au nevoie de un loc al lor special in care sa se joace departe de ochii parintilor. Iar o astfel de casuta de gradina poate fi atat locul preferat de joaca atunci cand au 10-12 ani, pentru ca mai apoi sa devina locul perfect pentru studiu, pentru lectura. Sau chiar pentru adunat prietenii intr-o seara de vara.

Decoratiune de gradina

Ei bine, o casuta de gradina nu este doar utila ci poate fi si un element decorativ. Un astfel de sopron, daca arata bine si este ingrijit, impodobit cu ghivece de flori, va face si curtea casei si gradina sa arate mult mai bine, sa devina locul perfect pentru petrecerile in aer liber. Dincolo de asta, o astfel de piesa are puterea de a creste valoarea casei tale atunci cand iti vei dori sa o vinzi.

Loc pentru exercitii

Casuta de gradina e perfecta pentru a fi transformata intr-o mini-sala de sport chiar la tine acasa. Nu vei mai avea niciun fel de scuza ca nu faci sport fiindca nu ai unde. Depoziteaza acolo coarda, mingea de antrenament, greutatile si fa-ti zilnic un program de antrenament foarte sanatos.

La Mobigarden.ro vei gasi acum la reducere o multime de modele de casute de gradina foarte rezistente si incapatoare, fabricate din materiale de inalta calitate ce nu necesita mentenanta, nu ruginesc, nu putrezesc si suprafata lor nu se exfoliaza.