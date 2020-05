Înaltpreasfinţitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, s-a stins din viață pe 21 mai, la vârsta de 90 de ani, după ce a fost confirmat cu noul coronavirus cu o lună în urmă. Clericul a decedat la Institutul Matei Balș din București, unde se afla internat.

Ierarhul a fost înmormântat vineri, la Mănăstirea Sihăstria Putnei, în mormântul pe care Înaltpreasfințitul l-a pregătit dinainte.

Slujba a fost oficiată la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava de către ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei cu rang de locțiitor de Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, și PS Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor de preoți, potrivit Monitorului de Suceava.

„Biserica Ortodoxă Română a pierdut astăzi un vrednic de pomenire ierarh al ei, pe cel care a fost Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor în ultimii 29 de ani şi al cărui nume, alături de ale altor înaintaşi ai săi, va rămâne mereu legat de ocrotirea splendidelor mănăstiri bucovinene. Gândul său mărturisit adesea are azi o reverberaţie aparte”, a declarat Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al BOR.

Mii de oameni au participat la înmormântarea ÎPS Pimen

Mii de credincioși, printre care și principele Nicolae, s-au adunat în curtea Mănăstirii „Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava, purtând măști și respectând regulile de distanțare socială. Enoriașii au aprins candele și au depus flori lângă zidurile lăcașului. Înmormântarea s-a derulat după o rânduială liturgică specială, iar Mitropolitul Teofan le-a explicat credincioșilor că, atunci când un ierarh trece la cele veșnice, se săvârșește slujba înmormântării călugărilor.

Cu toate acestea, momentul nu a fost privit cu ochi buni de unele persoane.

Astfel, în vreme ce mii de familii din România și-au înmormântat rudele decedate în cadrul unor ceremonii limitate la cel mult opt persoane, conform regulilor încă în vigoare din starea de alertă maximă, Biserica Ortodoxă Română a obținut de la Departamentul pentru Situații de Urgență și de la Institutul Național de Sănătate Publică o aprobare care a permis organizarea unei înmormântări cu mii de persoane, scrie Recorder.

Mai mult, în timpul funeraliilor Înaltpreasfințitului Pimen, unii oameni au ignorat toate avertismentele și au sărutat sicriul în care se afla trupul ierarhului, în plină epidemie de coronavirus.



Raed Arafat a declarat de ce s-a permis o astfel de derogare de la regulile impuse în cadrul stării de alertă

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a declarat că, în această situație, a făcut o excepție de la regulă, ținând cont de importanța persoanei decedate, mai ales că i-a fost prezentat un plan din partea ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, ce propunea măsuri de siguranță (distanțare socială între credincioși, purtarea obligatorie a măștilor de protecție).

„Este solicitarea personală a Mitropolitului Moldovei și Bucovinei. E foarte greu să refuzi când e vorba de așa ceva… Dar s-a acceptat ceva minimal, care să respecte toate regulile. Noi am acceptat în ideea că, fiind o personalitate bisericească, n-ai cum să nu accepți. A fost vorba de o slujbă care trebuie să se facă altfel decât la un om simplu. Însă acceptul nostru a fost fără vreo excepție la partea de sănătate publică. Ce am dat a fost cu respectarea distanțării sociale, cu purtarea măștii. Dacă s-au încălcat regulile la fața locului, asta nu mai ține de noi”, a declarat Raed Arafat, precizând că „la un om obișnuit, înmormântarea are modul ei în care se desfășoară”.

Și Alexandru Moldovan, prefectul județului Suceava, a declarat că doar a respectat solicitările venite de la București: „Există o aprobare de la nivel central. Există o solicitare în acest sens de la Mitropolia Moldovei către INSP, care și-au dat avizul și, ulterior, către instituțiile din subordinea comandantului acțiunii, domnul secretar de stat Raed Arafat. Noi am respectat ce ni s-a cerut. Noi ne-am asigurat că de la slujba de înmormântare până la locul unde va fi înmormântat ÎPS Pimen să nu fie probleme”.

Dorința lui ÎPS Pimen, să fie înmormântat la Mănăstirea Sihăstriei Putna



În urmă cu un an, în cadrul ultimului interviu acordat, ÎPS Pimen a mărturisit care ar fi ultima sa dorință. Clericul și-a dorit să fie înmormântat în Sihăstria Putnei, un loc atât de apropiat sufletului său.

„Am ales loc de înmormântare Sihăstria Putnei, un schit al Mănăstirii Putna. De ce mi-am ales acest loc de înmormântare? Pentru că după ocuparea Bucovinei de către Austria, la un an sau doi, împăratul a dat dispoziție ca în școlile primare din Bucovina să se introducă predarea în limba germană. Și acești sihaștri au făcut scrisoare către împărat, scrisoare de protest. Au spus că dacă se va întâmpla așa se va desființa neamul românesc. Nu s-a dat curs cererii lor, lucrurile au mers înainte. Dar acești sihaștrii… Sihaștri iubitori de țară și de neam românesc… Iar oamenii de aici, de la Putna, au contribuit la formarea mea și la zidirea mea sufletească”, declara ÎPS Pimen.