Criza medicamentelor și exportul paralel. Producător: Cu o interdicție temporară de 6 luni, vom fi în situația de a le arde / Ministrul Sorina Pintea: Am primit multiple sesizări, pentru mine și un singur pacient contează

EXCLUSIV ONLINE // Întâlnire cu scântei între Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, și reprezntanții industriei de medicamente din România. Cei din urmă ar dori mai multă libertate În privința exportului de medicamente vitale pentru bolnavii de cancer și alte boli grave, medicamente care sunt pe lista celor interzise la export. Pe 24 octombrie va fi publicată lista completă a medicamentelor care nu pot fi exportate. Reprezentanții industriei de medicamente avertizează că vor rămâne cu medicamentele pe stoc și vor trebui să le ardă.

„Cred că sunteți conștienți cu toții că am obligația de a lua măsurile necesare de a asigura accesul pacienților la tratamentele necesare. Restricția de export paralel va fi realizată cu respectarea tuturor reglementările europene. Vom stabili câte din cele 172 de DCI-uri vitale vor rămâne pe această listă. Am primit multiple sesizări de la pacienți cu patologie oncologică și hematologică privitoare la discontinuități și ceea ce spun evidențele noastre cu ceea ce spuneau pacienții nu corespundeau, lucru care ne-a îngrijorat. Până la urmă când vorbim despre politica medicamentului vorbim despre politica pacientului și cred că trebuie să fim foarte clari. Pentru mine un singur pacient contează, sunt boli rare care au 2-3 pacienți și am demostrat că îmi pasă de acei 2-3", a declarat Sorina Pintea.

Reprezentanții industriei de medicamente au venit cu propuneri, dar și critici aduse sistemului.

„Salutăm disponibilitatea Ministerului de a găsi soluții, într-adevăr sunt câteva sincope în ceea ce privește actul normativ privind transparența. O singură măsură nu este suficientă. Sunt alte state care au găsit foarte ușor soluții în ceea ce privește disponibilitatea, de exemplu Spania, care a găsit o metodă prin care și-a securizat necesarul printr-o metodologie de prețuri care asigură produsele pe piața respectivă”, a declarat Iulius Holban, reprezentantul Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente

Sorina Pintea a declarat că România nu are bugetul Spaniei.

„Cunosc soluțiile pe care Spania le-a aplicat, parțial pot fi aplicate și la noi și parțial am discutat pe aceste măsuri. Nu putem face mot-a-mot. Am spus că și politica de prețuri este o cauză pe anumite medicamente", a răspuns Sorina Pintea.

„Salut apariția acestui ordin privind transparența decizională. Aș dori să aduc și un amendament care sper să fie luat și în considerare privind acele medicamente care se pot comercializa doar în cadrul licitațiilor naționale în urma cărora este desemnat un singur câștigător. Cei care participă la licitație ar trebui să aibă dreptul în situația în care au pierdut să poată să găsească soluții pentru a trimite acele medicamente pentru alte țări către alți pacienți. Dacă ar apărea acest ordin, chiar și cu o interdicție temporară de 6 luni pentru a trimite afară acele medicamente, vei fi în situația de a le arde, de a le distruge. Ceea ce înseamnă niște costuri suplimentare pentru compania respectivă. Încă o dată o soluție ar fi deschiderea licitațiilor naționale de îndată ce apar acele molecule biosimilare sau generice. Iar o soluție foarte bună ar fi descentralizarea licitațiilor și organizarea lor de către spitale individual. Atunci ar fi o serie de câștigători multipli”, a declarat Călin Băjan, reprezentant producător de medicamente.

Sorina Pintea a spus că va lua în considerare propunerile.