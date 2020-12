De ce nu au fost demnitarii români printre primii vaccinați. Radu Țincu: Nu cred că a fost o eschivă de la vaccinare. Cred că a fost o decizie corectă păstrarea priorităzii stabilite de Ministerul Sănătății (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, s-a arătat de părere că, începând cu Președintele României, toți demnitarii au declarat că se vor vaccina împotriva COVID-19. „Cred că, din nou, așa cum este societatea românească extrem de polarizată în ultima perioadă, s-ar fi creat probabil foarte multe discuții în legătură cu vaccinarea prioritară a demnitarilor în detrimentul populației”, a explicat doctorul.

