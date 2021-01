De ce poate fi un atu să te vaccinezi anti-COVD-19 chiar când ai o formă ușoară a bolii. Explicațiile medicului Virgil Musta (VIDEO)

Un medic, o asistentă și un angajat de la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara au fost confirmați pozitiv cu coronavirus, deși au fost vaccinaţi. Potrivit directorul unității medicale, cei trei ar fi fost pozitivi în momentul vaccinării, dar nu au prezentat simptome, informează B1 TV.

Medicul Virgil Musta, șeful Secției de Boli Infecțioase II de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, a declarat, pentru B1 TV, că poate fi chiar un atu să te vaccinezi când ai COVID-19 într-o formă ușoară. Contraindicat este, totuși, să te vaccinezi când ai o formă severă a bolii, iar acest lucru e valabil și în cazul altor afecțiuni.

Întrebat cum se simt cei trei, Musta a răspuns: „Au făcut o formă ușoară de boală. Una dintre persoane, a doua zi după vaccinare, a prezentat o ușoară disfagie, motiv pentru care și-a făcut testul și s-a constatat că e pozitiv. Deci foarte probabil că în perioada vaccinării era la debutul bolii. Ceilalți, la câteva zile după vaccin, au prezentat simptome ușoare de boală și s-au testat, constandu-se că sunt infectați. Sunt forme ușoare de boală și e firesc. Imunitatea începe să apară la 14 zile de la primul vaccin, cu o eficiență bună după ce-a dea doua doză de vaccin”.

„Eu sunt convins că în situația în care, să zicem, la timpul vaccinării ești în debutul bolii fără să știi, că nu ai simptomatologie, practic boala a evoluat normal, având doar avantajul că veți primi o protecție mai bună. E protecția dată de vaccin, anticorpii care se formează și din a șaptea zi intervin în neutralizarea virusului care există în organism, și pe de altă parte există și stimulul bolii, a virusului în sine, deci se formează o protecție mai rapidă și mai intensă. Deci poate fi un atu.

Nu trebuie să ne temem. E contraindicat să te vaccinezi în perioada unei boli, când simptomatologia e intensă. Nu e vorba doar de infecția cu SARS-CoV-2, ci și în cazul altor viroze. E o contraindicație temporară, până la trecerea simptomelor și vindecarea bolii. O formă ușoară de boală care practic nu dă simptomatologie nu e un impediment de a te vaccina”, a explicat medicul Virgil Musta, pentru B1 TV.

