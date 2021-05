De ce România este încă în starea de alertă. Explicațiile lui Raed Arafat

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat, marți, că starea de alertă nu a fost ridicată în România deoarece „încă nu este o stare de normalitate” din cauza pandemiei de coronavirus, or dacă s-ar ridica starea de alertă, autoritățile nu ar mai putea impune restricții.

„În secunda ridicării stării de alertă înseamnă că suntem într-o stare de normalitate. În starea de normalitate nu mai poți aplica anumite măsuri care le aplici sub starea de alertă, sau starea de urgență. (...) Nu mai poți să iei anumite măsuri cum sunt incidențele astea sub 1,5, peste 1,5 și așa mai departe.

Dacă starea de alertă dispare, dispar mai multe aspecte, inclusiv carantina de noapte. Toate aceste aspecte sunt în discuție.

O să vedem ce o să iasă în următoarele două săptămâni, maxim. Adică populația va afla mai mult pe baza discuțiilor de la comitetul interministerial care este la nivelul Guvernului, și bineînțeles de la discuțiile care vor fi și cu experții în domeniu”, a declarat Raed Arafat, pentru Digi24.

Starea de alertă, prelungită încă 30 de zile în România

În ședința de luni, Guvernul a dispus prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile, începând din 13 mai.

La finalul ședinței, Raed Arafat a anunțat relaxarea restricției de circulație pentru participarea credincioșilor musulmani la Ramadan, în 13 mai, între orele 2 și 5 dimineața, eliminarea măsurii legate de domiciliul celor care participă la pelerinaje, dar și revenirea suporterilor la competițiile sportive, însă numai a celor care fie s-au vaccinat anti-COVID-19, fie au anticorpi, fie prezintă un test PCR negativ efectuat în urmă cu maximum 72 de ore.

Întrebat luni, despre momentul în care starea de alertă ar putea fi ridicată, Arafat a răspuns: „Când se stabilizează situația, când totul este OK, vom vedea. Într-o lună, două... Nimeni nu are niciun interes să țină România în stare de alertă cu o zi în plus. Situația depinde de când vom ajunge la o stabilitate și când vom vedea că nu vom mai avea nevoie de ea. În secunda în care vedem stabilitate, evident că nu vom mai vedea motiv pentru prelungirea ei”.