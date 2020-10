De ce s-a luat decizia închiderii restaurantelor din Bcuurești. Prefectul Capitalei: Oamenii beau, mănâncă și ajung, la un moment dat, să se apropie fizic, și acesta e un mod de răspândire a virusului (VIDEO)

Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a explicat miercuri seară, în cadrul emisiunii ”Talk B1” care au fost motivele care au stat la baza restricțiilor impuse de autorități în București. Începând de miercuri, în Capitală au fost închise restaurantele, cafenelele, barurile și cluburile din spațiile închise, teatrele, cinematografele și sălile de jocuri de noroc.

Referindu-se la închiderea restaurantelor, prefectul Capitalei a explicat că hotărârea a fost luată nu pentru că aceastea ar fi devenit focare de coronavirus, ci pentru că în spațiile de acest fel, unde oamenii se întâlnesc, consumă alimente sau băuturi și, părin urmare, își dau jos măștile de protecție, riscul de contaminare este mai mare decât în alte locuri.

”Am primit un set de recomandări de la Direcția de Sănătate Publică. Ea a constatat că sistemul HoReCa există o posibilă răspândire a COVID, drept care s-au luat aceste măsuri. Știu că sunt supărătoare pentru patroni, dar pentru siguranța noastră este nevoie de această măsură. Au rămas în vigoare toate acțiunile HoReCa pe terase și în spațiul liber, au rămas în vigoare toate vânzările pe care le fac cu livrarea acasă sau în regim de take away.

La tot ce ține de HoReCa, posibilitatea răspândirii acestui virus este mult mai mare. Am văzut și au precizarea că la HoReCa a fost un singur focar. Da, e adevărat, au fost trei ospătari și doi bucătari și acesta a fost focarul. DSP-ul s-a gândit la faptul că în toate aceste adunări oamenii beau, mănâncă și ajung, la un moment dat, să se apropie fizic, și acesta e un mod de răspândire. La asta s-au referit, nu la faptul că în HoReCa sunt focare, la modul că se îmbolnăvesc angajații lor. Lucrătorii nu sunt potențiali transmițători fiindcă ei poartă mască, ei au obligația ca atunci când iau comanda, când vin cu mâncarea să aibă mască”, a explicat prefectul Gheorghe Cojanu.

În ceea ce privește delimitarea zonelor din jurul școlilor unde e obligatorie purtarea măștii de protecție, prefectul Capitalei a precizat: ”S-a constatat că părinții veneau cu copiii la școală în preajma școlii își echipau copiii cu mască, își puneau și ei mască și se apropiau de poartă. Acolo erau foarte mulți părinți și foarte mulți copii. Atunci, ca să se prevină această situație am impus această limită. Ieri am prevăzut-o de 100 de metri. Urmare a faptului că mulți vecini din preajma școlilor au spus că dacă ies la poartă trebuie să poarte mască, ne-am gândit cât de utilă este această distanță și atunci am redus-o la 50 de metri”.Noi restricții în București, anunțate de prefect. Se va impune CARANTINA?

Prin impunerea tuturor acestor măsuri, spune Cojanu, „se reduce riscul. Asta e cel mai important. Nu a spus nimeni că eliminăm riscul, îl reducem”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.