De ce se închid piețele agroalimentare, dar mallurile rămân deschise. Explicațiile lui Raed Arafat: „Modul de cumpărare, cum sunt puse magazinele, contactul care se desfășoară” (VIDEO)

Raed Arafat a explicat, vineri seara, în direct pentru B1 TV, decizia de a închide piețele agroalimentare, dar a păstra centrele comerciale precum mall-urile deschise. Secretarul de stat a precizat faptul că există o diferență între modul de cumpărare din piețele agroalimentare închise și mall-uri, dar și în felul în care sunt organizate magazinele.

„Piețele în spații închise vor fi închise, nu și cele din spațiile deschise. Mallurile sunt altfel decât piețele agroalimentare. Modul de cumpărare, cum sunt puse magazinele, contactul care se desfășoară. În piață riscul e mai mare dacă spațiul e închis. Vorbim și de o balanță de impactul economic și impactul sanitar. Putem să ne întrebăm același lucru la fiecare măsură.

Deci nu am ajuns la un lockdown total. Noi nu am închis tot, ci activitățile unde s-a considerat că e contact intens și risc de contaminare mai ales că în unele zone nu se poartă corect masca. Se văd în poze oamenii cum nu poată corect masca, sub nas, că plătesc cash. E risc de răspândire”, a explicat secretarul de stat Raed Arafat, în direct pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.