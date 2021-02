De ce Simona Halep a fost vaccinată cu serul Pfizer? Explicațiile medicului Valeriu Gheorghiță

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, a explicat, pentru Libertatea, de ce Simona Halep a fost vaccinată, miercuri dimineață, cu serul Pfizer.

Acesta a precizat că tenismena a primit acest vaccin pentru că va participa la turnee de tenis în afara României și este necesară „finalizarea într-un timp cât mai scurt a schemei de vaccinare”.

„Nu am știut până la momentul vaccinării cu ce tip de vaccin se va vaccina. Ca principii, fiind vorba de contextul particular legat de participarea doamnei Simona Halep în perioada următoare la turnee în afara țării și de necesitatea finalizării într-un timp cât mai scurt a schemei de vaccinare, a fost varianta care asigura aceste deziderate”, a spus el pentru Libertatea.

''Suplimentar, din ceea ce am aflat, vaccinurile produse de companiile Pfizer&BioNTech și Moderna sunt aprobate de Agenția Mondială anti-Doping.'', mai adaugă medicul.

„Mai mult decât atât, după cum știți, în România, stocul pentru vaccin de la Moderna este zero. Azi am primit o noua tranșă care va fi rezervată pentru asigurarea rapelului persoanelor deja programate”, a mai spus Valeriu Gheorghiță pentru Libertatea.



Simona Halep, locul 3 mondial în tenisul feminin, a fost vaccinată, miercuri dimineață, cu o primă doză de ser anti-COVID-19 de la Pfizer-BioNTech, la Institutul Cantacuzino din Capitală

„Sunt bine. Am avut un pic de emoții. Da, îmi doream (să mă vaccinez, n.r.), dar bineînțeles că tot timpul am emoții când se întâmplă ceva. Am venit cu sufletul deschis și sunt foarte bine acum”, a declarat Simona Halep.

Întrebată cât de mult înseamnă mesajul de îndemn la vaccinare pe care îl transmite românilor, având în vedere notorietatea sa, Simona Halep a răspuns: „Consider că este spre binele tuturor acest vaccin și de aceeam am și hotărât să îl fac, pentru că este bine pentru noi, pentru sănătate, și sper cât mai mulți oameni să se vaccineze".

Referitor la nivelul de siguranță pe care îl va avea pentru următoarele turnee după vaccinarea anti-COVID-19, ea a explicat: „Trebuie să fac și al doilea, rapelul. Mă liniștește acest lucru, că sunt mai în siguranță după acest vaccin, dar în continuare o să am grijă și o să încerc să mă protejez cât se poate de mult”.