De ce sunt mai multe reacții adverse la vaccinul AstraZeneca. Explicațiile medicului Valeriu Gheroghiță (VIDEO)

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a explicat, în cadrul unei conferințe de presă, de ce sunt mai multe reacții adverse la vaccinarea cu serul AstraZeneca.

''Nu sunt reacții mai severe, ci doar mai frecvente și depinde de tipul vaccinului. Reamintesc că vaccinul de la compania AstraZeneca este un vaccin bazat pe vector viral. Fiind mai reactogen în mod deosebit la persoanele tinere comparativ cu persoanele cu vârstă de peste 60-65 de ani.

Frecvența reacțiilor adverse este mai rară după a doua doză, iar aceste vaccinuri pe bază de vector viral induc o reacție imunologică a organismului atât față de antigenul din vaccin cât și față de vector, practic față de acel adenovirus slăbit, care reprezintă vehiculul prin care celula primește informația genetică necesară sintezei proteinei S.

Deci este o partularitate care ține de tipul de vaccin, dar ce este important de precizat sunt aceste două lucruri: nu sunt mai severe și după doza a doua sunt mai rar întâlnite.'', a spus Valeriu Gheorghiță.

