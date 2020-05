De ce termometrele cu infraroșu arată uneori temperatura greșită. Explicația oficialilor din Ministerul Sănătății

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a semnat, miercuri, ordinul privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție și a triajului epidemiologic pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus pe durata stării de alertă. Conform documentului, masca de protecție trebuie purtată în orice spațiu public închis, spații comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de muncă, pe toată durata prezenței în oricare din spațiile închise ale incintei. De asemenea, la intrarea în fiecare instituție se va face triajul epidemiologic, care constă în măsurarea temperaturii prin termometru noncontact. Așa cum deja se pregizase, temperatura înregistrată nu trebuie să depășeasca 37,3 Celsius.

Doar că această măsura a controlului epidemiologic a creat un val de confuzie între cetățeni. Foarte mulți dintre aceștia reclamă afișarea unei temperaturi anormale, cu oscilații semnificative.

Care este temperatura normală a corpului și cât afișează termometre cu infraroşu

În contextul în care starea febrilă este cel mai comun simptom al infecției ci noul coronavirus, autoritățile au impus măsura controlului epidemiologic la intrarea în magazine, birouri şi instituţii, prin măsurarea temperaturii cu termometre cu infraroşu.

Corpul înregistreaza modificari ale temperaturii pe tot parcursul zilei. Aceasta atinge cele mai mici valori în timpul dimineții între orele 4-6 și cele mai mari valori între orele 18-20. Temperatura normală a corpului uman este de 37 de grade Celsius. Totuși, la fel de normală este și temperatura de 36.1 grade Celsius înregistrată dimineața sau cea de 37.2, înregistrată seara.

Oamenii reclamă însă că dispozitivul afișează temperaturi de 32-34 grade C.



„Mi-a luat temperatura zilele trecute când am intrat la serviciu, era de 32 de grade. M-am întrebat dacă sunt o reptilă sau ceva asemănător”, povesteşte o doamnă din Bucureşti despre modul în care a funcţionat controlul epidemiologic la intrarea în sediul companiei unde lucrează, scrie adevărul.

Acelaşi scepticism cu privire la acurateţea acestor termometre cu infraroşu l-a descris şi o tânără din Capitală: „În prima zi, termometrul se stricase, aşa că ne-au lăsat să intrăm fără să ne mai măsoare temperatura. A doua zi mi-a zis că am 34 de grade. În ziua următoare, mi-a zis că am 32 de grade, apoi a mai măsurat o dată şi aveam 34 de grade, abia la a treia măsurătoare a arătat 36,3 grade şi am avut voie să intru”, mărturiseşte aceasta.



Acestea sunt doar câteva exemple între sutele menționate de cetățeni.





Neîncrederea în aceste aparate nu este justificată, spun autoritățile. Termometrele cu infraroșu detectează stările febrile

Oficialii din Ministerul Sănătăţii susţin că aceste aparate sunt precise, nu atât în determinarea corectă a temperaturii corpului, ci a stărilor febrile, şi că, în actualul context epidemiologic, ele reprezintă o măsură extrem de eficientă.

„Vorbim de un triaj epidemiologic, fiecare instituţie trebuie să-şi facă acest minim triaj epidemiologic ce funcţionează prin identificarea persoanelor cu temperaturi sub 37,3 grade C, temperatura recomandată de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Cei care cumpără aceste termometre, agenţii economici, trebuie să aibă toate instrucţiunile şi acele autentificări ale CE atât metodologice, cât şi ca funcţionare. Este un minim triaj epidemiologic care se poate face. E normal să ofere această marjă atunci când vorbim de persoane care nu au febră. Depinde şi de moment, depinde şi de prezenţa într-un anumit curent de aer, sunt mai mulţi factori ce pot influenţa. Cert este că aceste aparate reacţionează la temperaturi peste 37,3 grade. Nu există niciun motiv să ne îngrijorăm că el ne arată o valoare de 32 de grade, să zicem. Vorbim de un termometru digital pe care oricare dintre noi îl putem folosi singuri acasă”, a declarat Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii, potrivit sursei citate.

Medicii spun că aceste aparate sunt eficiente în detectarea stărilor febrile, ce apar de la temperaturi de 38 de grade Celsius.