De la 1 iulie sunt permise concertele cu peste 2.500 de spectatori, dacă toți sunt vaccinați. Explicațiile ministrului Bogdan Gheorghiu (VIDEO)

Așteptate cu nerăbdare, concertele și spectacolele vor primi de la 1 iulie mai mulți spectatori. Începând cu această dată intră în vigoare noile măsuri de relaxare și pentru industria bunei dispoziții. În schimb, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, atrage atenția organizatorilor să se implice mai activ în campania de vaccinare împotriva COVID-19, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Dab Gabor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.