Decizie de ultim moment: Guvernul României a aprobat acordarea unor ajutoare de stat pentru 5 aeroporturi regionale

Șeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, a anunțat miercuri seară că mai multe aeroporturi din România vor beneficia de o schemă de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a crizei sanitare declanșate de noul virus COVID-19, în sumă totală de 22 de milioane de lei, în baza unui memorandum aprobat de Guvern pentru aeroporturile regionale. Mai exact, este vorba despre aeroporturile din Iaşi, Bacău, Cluj, Craiova şi Sibiu.

Decizia Guvernului

„Printr-un memorandum iniţiat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a fost adoptată în această şedinţă de Guvern o schemă de ajutor de stat pentru aeroporturile regionale cu un trafic situat între 200.000 şi 3 milioane de pasageri pe an, aflate în subordinea unor judeţe, pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a pandemiei de COVID-19. Vorbim despre aeroporturile din Iaşi, Bacău, Cluj, Craiova şi Sibiu care vor beneficia de o compensare a pierderilor în sumă totală de aproximativ 22 de milioane de lei. Facem precizarea că în cazul aeroporturilor cu un trafic mai mic de 200.000 de pasageri pe an au beneficiat, deja, de o schemă similară de sprijin, iar alte aeroporturi care se încadrează în categoria de trafic între 200.000 şi 3 milioane de pasageri pe an au accesat în mod individual astfel de scheme de compensare pentru pierderile suferite ca urmare a pandemiei COVID-19”, a declarat Ionel Dancă, seara trecută.

„Prin acest memorandum este creat cadrul legal pentru aprobarea unei ordonanţe de urgenţă pentru acordarea unor ajutoare de stat acestor aeroporturi care nu au fost cuprinse în schemele anterioare de ajutor de stat sau nu beneficiază de o facilitate similară în prezent”, a mai spus Dancă.

Cinci aeroporturi din România vor primi ajutoare de stat în urma crizei epidemice de COVID-19

Guvernul României a aprobat, în ședința de miercuri, 19 august, un Memorandum pentru acordarea unor ajutoare de stat pentru aeroporturile regionale cu un trafic situat între 200.000 – 3.000.000 pasageri/an, aflate în subordinea unor județe, pentru pierderile înregistrate ca urmare a pandemiei COVID-19 și cauzate direct de această pandemie, în perioada martie-iunie 2020.

”Este vorba despre 5 aeroporturi organizate ca regii autonome (Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” Cluj, Aeroportul Internațional Iași, Aeroportul Internațional Sibiu, Aeroportul Internațional Craiova, Aeroportul Internațional ”George Enescu” Bacău), valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat fiind de 22,284 de milioane de lei.”, se arată într-un comunicat de presă transmis de reprezentanții Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Finanțarea schemei de ajutor se va realiza sub formă de subvenție, repectiv grant, numai în condițiile notificării și autorizării de către Comisia Europeană (CE).

În ceea ce privește mecanismul de finanțare, acesta va fi stabilit printr-o ordonanță de urgență a Guvernului României.

Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Finanțelor Publice, iar administratorul schemei este Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Această măsură se încadrează în politica Guvernului României de sprijin acordat companiilor afectate de criză, pentru continuarea activităților economice și pentru plata angajaților a căror activitate a fost întreruptă temporar, potrivit planului Național de Investiții și Relansare Economică.