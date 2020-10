Proces rasunator pierdut de jurnalistul Ion Cristoiu. Judecătorii au respins apelul în procesul pe care jurnalistul i l-a intentat istoricului Madalin Hodor după ce a fost deconspirat cu numele de colaborator "Coroiu". Decizia instantei este definitiva.

Istoricul Mădălin Hodor a fost dat in judecata de jurnalistul Ion Cristoiu, după ce a publicat o listă cu foști colaboratori ai Securității în care apărea și numele ziaristulu. Hodor a anuntat acum ca a castigat definitiv procesul cu acesta.

Potrivit documentelor prezentate de Hodor in instanta, ziaristul e menționat atât ca „sursă", cât și ca „obiectiv", sub numele de cod „Coroiu". Este același nume conspirativ despre care a vorbit in urma cu aproape 10 ani si fostul politician Corneliu Vadim Tudor. Cristoiu a negat la acea vreme informatiile și a câștigat atunci un proces în acest sens, judecat în lipsa documentelor prezentate acum.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.