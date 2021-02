Decizie în Consiliu General al Municipiului București: PUZ-urile din cinci sectoare ale Capitalei ar urma să fie suspendate pentru 12 luni

Consilierii generali ai Capitalei au ajuns la un consens în ceea ce privește suspendarea PUZ-urilor. Astlfel, PUZ-urile din Sectoarele 2,3,4,5 și 6 ar urma să fie suspendate pentru o perioadă de 12 luni, informează Știripesurse.ro.

PUZ-urile din Sectoarele 2,3,4,5 și 6, suspendate pentru un an

Discuțiile din ședința de vineri al Consiliului General al Municipiului București au fost unele tensionate. Pe de o parte, consilierii USR PLUS au propus o perioadă de suspendare 24 de luni, propunere cu care ar fi fost de acord și primarul general Nicușor Dan.

Pe de altă parte, reprezentanții PNL își doreau o perioadă mai scurtă de suspendare.

Șefa PNL București, Violeta Alexandru, preciza vineri, într-o postare pe Facebook, că liberalii din Consiliul General vor susține ideea de suspendare a PUZ-urilor.

”Mergem - aşa cum am mers din prima zi în care PNL a luat decizia susţinerii lui Nicuşor Dan pentru Primăria Capitalei - alături de Primarul General, în eforturile lui de a opri practicile de construire ilegală din Bucureşti. Cu cât mai repede se poate interveni în cadrul PUZurilor corectând UTR-rile (zonele) în care, astăzi, sunt indicii că s-ar dezvolta construcţii care abuzează oraşul, cu atât mai bine. 3 luni (termen discutat cu dl Primar, de altfel, USR Plus a propus 2 ani) 5 luni, 6 luni; nu este nimeni nici absurd, nici rigid. Dar da, PNL dorește rezolvare fermă și promptă a problemelor din moment ce sunt identificate. Cât de repede se pot îndeplini toate termenele. Fără să se tragă de timp, fără termene lungi pentru că termenele lungi înseamă că se va începe treaba (curățenia) în ultimul moment și pierdem timp. După ședința de Consiliu General de astăzi pentru care Primarul știe că are susținerea noastră în propunerea făcută, trebuie începută curățenia fără amânare. Din respect pentru bucureșteni, cu dorința sinceră de a avea o Capitală civilizată”, a scris Violeta Alexandru pe Facebook.

Nicușor Dan, despre suspendarea PUZ-urilor: Bineînțeles că nu suntem absurzi

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, explica recent ce însemnă suspendarea PUZ-urilor.

”Bineînțeles că nu suntem absurzi. Dacă în baza PUZ-urilor s-a prevăzut extinderea unei școli, a unei grădinițe, un pasaj rutier, o mare lucrare de infrastructură, pentru că există deja toate avizele pentru PUZ-uri, CGMB poate da punctual un PUZ pentru resectivele investiții. Aceste investiții nu vor fi în niciun caz blocate.

De asemenea, tot ce înseamnă autorizație de construire emisă înainte de această suspendare rămâne în vigoare, pentru că suspendare produce efecte numai pentru viitor.

De asemenea, pentru certificate de urbanism care sunt deja emise în baza PUZ-urilor și care prevăd dezvoltări rezonabile: o funcțiune prevăzută ca industrială și care nu se mai potrivește în mijlocul unui cartier de locuințe, ca să devină funcțiune de locuire, evident că putem da un PUZ punctual”, a precizat Nicușor Dan.