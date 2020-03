Comisia Europeană a propus, vineri, suspendarea Pactului de Stabilitate și Creștere, care prevede printre altele și regula deficitului bugetar de cel mult 3%, într-o încercare de a le da o șansă statelor naționale să depășească cumpăna economică provocată de pandemia de COVID-19.

„Astăzi este despre economie. Coronavirusul are un impact dramatic asupra economiei noastre, majoritatea sectoarelor sunt afectate. Știu că acest lucru se răsfrânge asupra voastră. Închiderea vieții noastre publice este necesară pentru limitarea virusului, dar ne încetinește sever și economia. Săptămâna trecută am spus că vom face tot ceea ce este necesar pentru a-i sprijini pe europeni și economia europeană. Astăzi, sunt fericită să spun că am livrat (n.r. – promisiunea). Regulile de ajutorare a statelor sunt cele mai flexibile (n.r. – reguli impuse) vreodată. Acest lucru va veni în ajutorul companiilor voastre și a locurilor voastre de muncă. Guvernele vor putea oferi acum bani multelor companii afectate de șocul brusc, hoteluri, restaurante, companii de transport, firme mici care riscă să se închidă fără sprijin. Astăzi, iar acest lucru este nou și n-a mai fost făcut vreodată, declanșăm clauza de derogare generală. Acest lucru înseamnă că guvernele naționale vor putea pompa în economie oricât au nevoie. Relaxăm regulile bugetare, astfel încât să le permitem acest lucru”, a afirmat Ursula von der Leyen, într-un videoclip postat pe Twitter, vineri.

De altfel, creșterea fondurilor alocate de către statele membre în lupta cu noul coronavirus pare să fie o tendință generală în UE, astfel că este de așteptat ca propunerea să fie primită cu entuziasm. B1.RO a trecut în revistă eforturile economice pe care le fac țările europene în aceste zile. (Detalii AICI)