Decizii de ultimă oră ale Mitropoliei Moldovei: Sărbătoarea Sfintei Parascheva va fi limitată la ziua de 14 octombrie. Mai multe evenimente, anulate. Racla cu moaștele va rămâne în Catedrala Mitropolitană

Preotul Constantin Sturzu, purtător de cuvânt al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, a anunțat că racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva nu va mai fi scoasă joi dimineață, cum era programat, ci va rămâne în Catedrala Mitropolitană. De asemenea, sărbătoarea nu se va mai organiza în perioada 8-15 octombrie, ci se va limita la săvârșirea Sfintei Liturghii din data de 14 octombrie, ziua de prăznuire a Sfintei Parascheva.

Preotul Constantin Sturzu: Sărbătoarea Sfintei Parascheva va fi limitată la ziua de 14 octombrie

„Ca urmare a deciziei Comitetului Național pentru Situații de Urgență, având în vedere că nu ne mai așteptăm la un aflux de pelerini, nu se mai justifica să scoatem mânie dimineață, cum era programul inițial, racla cu sfintele moaște, pentru că numărul de credincioși e destul de mic, poate fi gestionat în interiorul catedralei și, eventual, în curte. De aceea nu avem de ce să extindem această sărbătoare. Sărbătoarea propriu-zisă rămâne, miezul sărbătorii rămâne 14 octombrie, când se face Sfânta Liturghie în toate bisericile ortodoxe, dar nu mai există această extensie, ca să zicem de la 14 octombrie spre alte zile.

În alți ani mai erau și alte evenimente pe care, într-adevăr, le-am anulat. De exemplu, mai era pelerinajul Calea Sfinților. Fiind perioadă de pandemie, nu se pot organiza procesiuni cu mulțimi. Va fi doar o procesiune cu racla sfintei pe străzile din Iași”, a declarat preotul Constantin Sturzu, pentru B1 TV.

