Declarație HALUCINANTĂ a fostului șef al Poliției Caracal: 'Alexandra ne-a indus în eroare' (VIDEO)

Nicolae Mirea, fostul șef al Poliției Caracal, a precizat că Alexandra Măceșanu, adolescenta de 15 ani care a fost răpită, violată și ucisă, i-a indus în eroare pe anchetatori pentru că i-a spus ofițerului la 112 că vede un „gard roșu" și niște brazi în curtea lui Gheorghe Dincă, bărbatul care a recunoscut comiterea a două crime, informează B1 TV.

”Prima dată am sunat pe numărul ăla și nu ne-a mai răspuns. Peste jumătate de oră ne-a sunat din nou și ne-a spus că vede un brad, un câine, un nuc. Ne-a indus în eroare cu gardul roșu. Bine, că nu asta contează. Eroarea era totală, am căutat cu Poliția... Brazii erau mici, nici nu se vedeau. Apelul a fost în jurul orei 12:00”, a declarat fostul șef al Poliției din Caracal.

”Acum când ştiu tot, toate cercetările, rezultă clar că fata atunci când a vorbit cu noi cred că atunci a fost surprinsă la telefon şi de atunci până am identificat noi locul, la 1.30 - 2 noaptea, când a venit DOS-ul şi ne-a spus „Asta e", nu ne mai supărăm că nu am intrat la 3 sau la.... Durerea e atat de mare încât vă daţi seama, oricum nu mai puteam face. Atunci nu aveam de unde să ştim, dar acum ştim. Îmi pare foarte rău că nu am putut face nimic pentru copilul asta”, a mai spus Mirea.

Mai mult, Nicolae Mirea neagă evidența și anunță că adolescenta nu le-a spus polițiștilor în ce cartier se află, deși chiar operatorul a recunoscut acest detaliu extrem de important.

„STS ne-a dat o triangulație greșită, într-un cartier în partea dreaptă. Nimeni nu ne-a spus că este în cartierul Bold. Erau două cartiere în Craiova, pe partea dreapta. Agentul de la Slatina... Nu a venit nimeni la mine să îmi spună treaba asta. Fata nu ne-a spus niciodată de Bold, că nu eram nebuni să căutăm într-un cartier la doi kilometri distanță”, a mai spus Mirea.

Fostul şef al poliţiei, Nicolae Mirea, nu a putut explica cum se poate ca un criminal în serie să se plimbe nestingherit prin ograda pe care a gospodărit-o ani de zile, însă a fost extrem de acid, atunci când discuţia nu a decurs cum şi-a dorit.

Şeful Poliţiei Caracal, Nicolae Mirea, a fost demis din funcţie, sâmbătă, în urma intervenţiei defectuoase în cazul Alexandrei, fata de la Caracal, despre care există indicii că a fost ucisă. Şefii Poliţiei Olt sunt anchetaţi în cazul Alexandrei.

