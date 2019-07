EXCLUSIV B1TV. Declaraţiile din faţa instanţei date de Gheorghe Dincă: 'Nu recunosc faptele pentru care sunt cercetat/ Am dat foc la niște haine ca să mă protejez de țânțari'

B1TV a obţinut în exlusivitate declaraţiile făcute de Gheorghe Dincă, suspectul crimelor din Caracal care au şocat o ţară, în faţa instanţei.

Acesta nu recunoaşte faptele şi susţine că nu a văzut-o niciodată pe fata de 15 ani care a dispărut şi a anunţat poliţia că a fost răpită.

"Nu sunt de acord cu încadrarea juridică a faptelor. Nu recunosc faptele pentru care sunt cercetat. Mi s-a prezentat fotografia numitei Măceșanu Alexandra Mihaela și declar că nu o cunosc. Nu am văzut-o niciodată. Nu am transportat-o niciodată pe aceasta cu autoturismul. (...)", a afirmat Gheorghe Dincă în faţa instanţei.

Mai mult acesta susţine că hainele găsite au fost arse pentru a se feri de ţânţari şi în toată ziua de joi a fost fie plecat, fie a lucrat.

"Joi, în data de 25.04.2019, la ora 07.30 am fost în oraș, la piață, cu autoturismul și am cumpărat niște roșii. M-am apucat de lucru apoi, dezmembrare de motoare, piese și utilizarea cuprului și aluminiului obținut pentru vânzare. Asta a durat până la ora 21.00-22.00. Am dat foc la niște haine ca să mă protejez de țânțari. Le-am lăsat fumegând. Cred că în jur de ora 20.00 am făcut focul. Nu știu dacă i-am deranjat pe vecini. Și ei fac fum în curte. (...) După aceea m-am culcat și m-am trezit la ora 06.00, când au venit polițiștii la percheziție", a declarat Gheorghe Dincă în faţa instanţei.