Deficitul de șoferi la camioane în Europa se va dubla în acest an!

Scăderea numărului de șoferi la camioane a devenit o problemă în prezent pentru companii. De aceea acum se caută chiar și conducători auto de camioane de sex feminin. Se dorește atragerea mai multor șoferi de camioane pentru că numărul de transporturi este în creștere, volumul mărfurilor este mare din cauza boom-ului în comerțul online. Din păcate, la ora actuală lipsesc destul de mulți șoferi de camioane din mai multe motive legate în special de salarii scăzute și condiții de muncă proaste.

Potrivit celor spuse de IRU – Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere – până în prezent deficitul de șoferi la camioane în Europa este de 20% și se prevede că va ajunge la 40% în viitorul apropiat. Foarte multe din locurile de muncă pentru șoferii de camioane în Europa sunt vacante.

IRU a analizat situația angajaților din industria europeană a transporturilor. Acest sondaj privind deficitul de șoferi în lunile următoare s-a realizat la sfârșitul anului trecut și începutul anului 2019. S-a ajuns la concluzia că până la sfârșitul anului 2019 lipsa de șoferi la camioane va ajunge la 40%, se va dubla față de luna ianuarie a acestui an.

Care sunt cauzele care au produs deficitul de șoferi? Cu siguranță nemulțumirea generală a șoferilor este legată de munca lor, de condițiile tot mai rele din ultimii ani și de salariile prea mici. În urma sondajului realizat de IRU, s-a constatat că aproape un sfert din șoferi evaluează negativ această profesie. Ei spun că sunt foarte multe probleme care îi fac să renunțe la acest job, dar pe primul loc se află desigur salariile.

În general, șoferul de camion este nemulțumit de următoarele aspecte:

Salariile sunt mici și apar multe dificultăți pe traseu, unele neprevăzute. Potrivit datelor de pe paylab.ro, salariul mediu lunar în România al unui șofer de camion este de 2.864 lei. În Satu Mare, Bihor, Cluj, salariile sunt puțin mai mari, dar nu atât cât să-i mulțumească pe șoferi.

Transportul de marfă între orașe se face noaptea, astfel traseul este mai dificil.

Când transportul se face ziua, traficul este uneori infernal.

Stresul este mare din cauza condițiilor tehnice, a găsirii unui loc de parcare atunci când tahograful se oprește. Acum sunt tot mai puține locuri de parcare pentru că s-a dezvoltat sectorul transporturilor iar infrastructura nu a ținut pasul așa cum era de dorit. Un camion nu poate fi parcat oriunde, mai ales că șoferul este responsabil pentru bunurile pe care le duce. În plus este vorba și de confortul și siguranța lui.

Lipsa unei infrastructuri moderne de parcare îl determină pe șofer să nu poată respecta regulamentul în legătură cu timpul de conducere și de odihnă.

Consideră că are prea puțin loc în cabina camionului, nu poate face mai mult decât doi pași.

Pentru a se spăla are varianta de a face duș la chiuvetă.

La toate acestea se adaugă și anumite probleme de sănătate care apar din cauza acestei munci.

Deși unii ar spune că o problemă ar fi și atragerea femeilor la această profesie, se pare că 79% dintre conducătorii auto neagă acest lucru, la ei principala nemulțumire este cea legată de condițiile dificile de muncă.

În următorii 10-15 ani foarte mulți șoferi de camioane se vor pensiona și după cum a precizat Banca Mondială, se poate ajunge în anul 2030 la o lipsă acerbă de șoferi. Tendința este evidentă, aproape o treime dintre șoferi au peste 55 de ani. Banca Mondială deja a spus faptul că această problemă este vizibilă în multe țări ale Europei, dar și în Asia. Prin urmare prognoza este sumbră, pentru atragerea șoferilor ar trebui îmbunătățite condițiile de muncă și mărite salariile. Calitatea muncii trebuie să fie mai bună, asta este un lucru care îi va convinge pe șoferi să facă această meserie, în caz contrar, ea va avea în continuare un impact negativ asupra numărului de șoferi de camioane.

Multe companii și transportatori consideră că instruirea femeilor ca șoferi de camioane poate ajuta puțin la redresarea situației. Deocamdată numărul de femei angajate în postul de șofer de camion este mic, dar probabil va crește în următorii ani. În următorii ani volumul de mărfuri va fi mai mare deci necesitatea transportului lor va crește de asemenea. Această problemă a apărut la nivel European încă din vara anului 2018. Șoferii de camioane sunt nemulțumiți de condițiile proaste de muncă și de salarii.

