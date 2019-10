A murit încercând să reproducă celebra scenă din „Titanic”. Distracție terminată tragic pentru câțiva turiști în Delta Dunării (VIDEO)

O glumă la bordul unei ambarcaţiuni pe Dunăre i-a adus sfârşitul unui tânăr din Arad. După ce a încercat să reconstituie celebra scenă din „Titanic”, bărbatul s-a dezechilibrat și a căzut în apă, fiind tăiat de elicea bărcii. Şi cei care îl însoţeau au fost grav răniţi. Poliţia a început o anchetă, informează B1 TV.

Turiştii au plecat la pescuit pe lacul Isac, împreună cu proprietarul pensiunii în care erau cazaţi şi care era la cârmă.

