Demers fără precedent! Tribunalul București cere suspendarea activității SECȚIEI SPECIALE pentru MAGISTRAȚI (VIDEO)

Tribunalul București cere, joi, suspendarea activității Secției de anchetare a magistraților până la o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Judecătorii cer abrogarea OUG 7 (modificarea Legilor Justiției) și au decis să suspende până în 7 martie judecarea cauzelor aflate pe rol, cu excepția dosarelor urgente, în semn de protest.

De asemenea, magistrații cer ca politicienii să înceteze atacurile la adresa statului de drept şi a statutului judecătorilor şi procurorilor.

