CORONAVIRUS | Demisii în bloc la Spitalul CFR Timişoara. Nicolae Robu: ”Cine și-a asumat această înaltă răspundere, de a lucra în sistemul medical, trebuie să o onoreze” (VIDEO)

Marți, 13 angajați ai spitalului CFR Timișoara au demisionat de teama de a se îmbolnăvi cu noul coronavirus, deși unitatea medicală se află în linia doi a tatării pacienților infectați.

Edilul Timișoarei a declarat, la B1 TV, că instituția nu este implicată momentan în tratarea pacienților diagnosticați cu Covid-19, însă, dacă situația o va cere, ”va intra și el în acest război”.

Primarul a precizat că nu știe foarte multe detalii despre cazul celor care au demisionat, menționând că spitalul ține de Ministerul Transporturilor, nu de Primăria Timișoara.

”Știu că 10 medici și 3 asistente, invocând teama de îmbonlăvire și situația de familie pe care o au, și-au depus demisiile”, a afrirmat Nicolae Robu.

Acesta este convins că în Timișoara nu va fi nimeni expus și nu se va pune problema ca spitalele CFR sau Municipal să intre în lupta împotriva coronavirusului fără să fie asigurate toate condițiile, ” în primul rând pentru corpul medical și, desigur, asigurând condiții de bun tratament pentru pacenți”.

Edilul apreciază că nu este în regulă ca în situația actuală medicii să-și dea demisiile.

”Cine și-a asumat această înaltă răspundere, de a lucra în sistemul medical trebuie, să o onoreze”, a spus el.

Primaul a mai declarat că nimeni nu trebuie să ia decizii pripite și să demisioneze din comoditate.

”Nu trebuie să luăm decizii pripite: una, două ”Hai să demisionăm că e mai comod””, a afirmat acesta.

În cazul în care situația o cere, Nicolae Robu a precizat că totul see va rezolva prin transferul medicilor din alte părți.

