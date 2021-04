Continua demolarea spațiilor comerciale de la metrou. După ce miercuri au fost demolate 6 chioșchiuri în staţia "Ştefan cel Mare", azi a venit rândul și celor din stația "Pipera".

Poliția locală, jandarmeria și angajații ADP Sector 2 se pregătesc să pună la pământ magazinele. Micii comercianți s-au strâns și ei în față stației de metrou, unde este așteptat să ajungă și primarul sectorului.

În această dimineață, la "Ştefan cel Mare" se mai strâng doar resturile care au rezultat din urma demolărilor.

